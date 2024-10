Concorso per 50 Assistenti contabili Dap Ministero della Giustizia 2024: requisiti e domanda

Per poter inviare la richiesta di candidatura al concorso indetto dal Ministero della Giustizia bisogna essere in possesso dei requisiti richiesti da tutti i bandi di selezione pubblica. In particolare, bisogna avere la cittadinanza italiana, ma sono ammesse anche le categorie di stranieri indicate all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, commi 1, 2 e 3 bis, e i familiari di cittadini dell'Unione Europea ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38. Inoltre, bisogna godere dei diritti civili e politici, possedere il requisito della condotta e delle qualità morali e avere l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di contabile. Sono cause di esclusione dal concorso l'essere stati destituiti o licenziati in seguito a procedimento disciplinare oppure dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento. Non possono, poi, candidarsi coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.