Concorsi Inps, "Striscia" svela il mercato dei certificati falsi: così si gonfiano i punteggi

"Striscia la Notizia" ha portato alla luce il mercato di falsi certificati che permetterebbero di scalare la graduatoria per il concorso da1858 posti bandito dall'Inps. L'inviato del tg satirico Luca Abete ha trovato gli enti di formazione in grado di fornire, a pagamento, falsi attestati di inglese e informatica, conoscenze che andrebbero ad incrementare il punteggio in graduatoria.

Chi vuole ottenere una certificazione particolare deve soltato pagare: come infatti confermato da una delle dipendenti di uno di questi enti, non c'è bisogno neanche di sostenere un esame: i prezzi vanno dai 150 ai 400 euro. Intercettata da Abete la donna, che era stata filmata grazie a una telecamera nascosta, ha negato di vendere qualsiasi tipo di certificato spacciandosi come un'allieva iscritta a uno dei corsi offerti.