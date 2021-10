Green pass, Inps: arriva servizio di verifica per le grandi aziende

Le aziende con oltre 50 dipendenti, circa 35mila in Italia, avranno a disposizione un servizio rapido di verifica del Green pass. Lo ha annunciato l'Inps, pubblicando sul sito la procedura "Greenpass50+". Il servizio mostrerà per ogni azienda o ente l'elenco dei dipendenti e permetterà ai verificatori di controllare se uno specifico dipendente è in possesso, alla data della verifica, di una certificazione valida.