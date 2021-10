Pensioni, gli sprechi dell'Inps: immobili abbandonati in tutta Italia

"Fuori dal Coro" torna sull'immenso patrimonio immobiliare dell'Inps che spesso non viene sfruttato. Secondo il programma di Mario Giordano, l'ente di previdenza è in possesso di immobili per un valore di due miliardi e mezzo di euro, ma molti edifici, dislocati più o meno sul tutto il territorio nazionale, sarebbero lasciati allo stato di abbandono.

Sarebbero più di 17mila gli edifici inutilizzati: tra questi ci sono uffici, terreni, box e appartamenti, che andrebbero a causare di una perdita di oltre 60 milioni di euro all'anno. L'ultimo caso di spreco risale a un bando emesso dall'Inps, che era alla ricerca di un edificio a Cagliari, in realtà l'ente di previdenza era già in possesso di un edificio simile a poche centinaia di metri di distanza.