Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Timothy Radcliffe

Timothy Peter Joseph Radcliffe, nato a Londra il 22 agosto 1945, è un teologo domenicano e figura di rilievo nella Chiesa cattolica inglese. Entrato nell’Ordine dei Predicatori nel 1965, ha ricevuto la formazione teologica tra Oxford e Parigi, per poi dedicarsi all’insegnamento della Sacra Scrittura all’Università di Oxford. Ordinato sacerdote il 2 ottobre 1971, Radcliffe si è distinto per un forte impegno nel movimento per la pace e per la pastorale rivolta ai malati di AIDS. Il suo servizio nell’Ordine Domenicano è stato segnato da importanti incarichi: priore del convento di Oxford dal 1982 al 1988, provinciale d’Inghilterra dal 1988 al 1992, e infine Maestro Generale dell’Ordine dal 1992 al 2001.