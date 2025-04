Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Thomas Aquinas Manyo Maeda

Thomas Aquinas Manyo Maeda, nato a Tsuwasaki, Prefettura di Nagasaki, il 3 marzo 1949, è Arcivescovo Metropolita di Osaka-Takamatsu dal 2023 e uno dei principali rappresentanti della Chiesa cattolica in Giappone. Già vescovo di Hiroshima e poi arcivescovo di Osaka, è stato creato cardinale da Papa Francesco nel 2018. Dopo gli studi al Liceo Nanzan, è entrato nel Seminario Maggiore San Sulpizio di Fukuoka e ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 19 marzo 1975, incardinandosi nella diocesi di Nagasaki. Ha svolto il ministero come parroco, vicario, e responsabile della comunicazione ecclesiale, curando anche l’edizione del bollettino diocesano e promuovendo la riflessione culturale sul ruolo della Chiesa in Giappone. Dal 2006 al 2011 è stato Segretario Generale della Conferenza dei Vescovi Cattolici del Giappone, incarico che lo ha reso figura di rilievo nella Chiesa del suo Paese.