Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Roberto Repole

Roberto Repole, nato a Torino il 29 gennaio 1967, è l’attuale Arcivescovo Metropolita di Torino e Vescovo di Susa. Entrato in seminario a soli undici anni, ha compiuto gli studi classici al Liceo Salesiano Valsalice e la formazione teologica presso il Seminario Arcivescovile di Torino. È stato ordinato sacerdote il 13 giugno 1992. Dopo i primi anni di ministero come vicario parrocchiale, ha proseguito gli studi di Teologia Sistematica alla Pontificia Università Gregoriana, conseguendo la Licenza nel 1998 e il Dottorato nel 2001 con una tesi sul pensiero di Henri de Lubac in dialogo con Gabriel Marcel.