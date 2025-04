Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Reinhard Marx

Reinhard Marx, nato il 21 settembre 1953 a Geseke (Germania), è Arcivescovo Metropolita di München und Freising dal 2007 e cardinale dal 2010. Teologo e pastore con lunga esperienza, è tra i principali protagonisti del dialogo tra Chiesa e società in Europa e figura di primo piano nell’organizzazione della Curia romana. Dopo gli studi in filosofia e teologia a Paderborn e Parigi, è stato ordinato sacerdote nel 1979. Ha ricoperto incarichi pastorali, accademici e di formazione, distinguendosi come docente e direttore dell’Istituto sociale dell’arcidiocesi di Paderborn. Ha conseguito il dottorato con una tesi su Chiesa e sociologia. Nel 1996 è stato nominato vescovo ausiliare di Paderborn e, nel 2001, vescovo di Trier. Il 30 novembre 2007 Benedetto XVI lo ha scelto come arcivescovo di Monaco e Frisinga, succedendo al cardinale Wetter e, idealmente, anche a Joseph Ratzinger.