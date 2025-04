Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Raymond Leo Burke

Nato il 30 giugno 1948 a Richland Center, nello stato americano del Wisconsin, Raymond Leo Burke è l’ultimo di sei figli. Dopo gli studi negli Stati Uniti e in Vaticano, ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 29 giugno 1975 da Papa Paolo VI, in San Pietro, come alunno del Pontificio Collegio Americano del Nord. Si è specializzato in diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana e alla Lateranense.