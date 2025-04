Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Protase Rugambwa

Protase Rugambwa è nato il 31 maggio 1960 a Bunena, in Tanzania. Dopo aver completato gli studi primari, ha proseguito la formazione ecclesiastica nei seminari di Katoke, Itaga, Kibosho e Segerea, specializzandosi in filosofia e teologia. È stato ordinato sacerdote il 2 settembre 1990 da Papa Giovanni Paolo II, durante la visita pastorale in Tanzania. Nei primi anni del ministero ha ricoperto ruoli pastorali e formativi, come vicario parrocchiale, docente di liturgia e cappellano ospedaliero. Nel 1994 si è trasferito in Italia per proseguire gli studi, ottenendo un dottorato in teologia pastorale presso la Pontificia Università Lateranense di Roma.