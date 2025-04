Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Philippe Barbarin

Ordinato sacerdote il 17 dicembre 1977 per la diocesi di Créteil, ha svolto per oltre vent’anni un’intensa attività pastorale e formativa in Francia, tra Vincennes, Saint-Maur, Boissy-Saint-Léger e Bry-sur-Marne, ricoprendo ruoli di vicario, parroco e cappellano liceale. Ha anche prestato servizio come delegato per l’ecumenismo e, dal 1994 al 1998, è stato sacerdote Fidei donum e docente di teologia presso il Seminario Maggiore di Fianarantsoa, in Madagascar.