Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Peter Kodwo Appiah Turkson

Il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson è una delle figure più rappresentative della Chiesa cattolica africana. Nato a Nsuta-Wassaw, in Ghana, l’11 ottobre 1948, è stato ordinato sacerdote il 20 luglio 1975 per l’arcidiocesi di Cape Coast. Dopo la formazione iniziale nei seminari di Amisano e Pedu, ha proseguito gli studi a New York e poi a Roma, presso il Pontificio Istituto Biblico, dove ha conseguito la licenza e il dottorato in Sacra Scrittura.La sua formazione accademica e il suo profilo pastorale lo hanno portato ad assumere incarichi come docente, formatore e cappellano universitario, fino alla nomina da parte di Giovanni Paolo II ad Arcivescovo di Cape Coast il 6 ottobre 1992.