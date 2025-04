Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Orani João Tempesta

Il cardinale Orani João Tempesta, cistercense, è Arcivescovo metropolita di São Sebastião do Rio de Janeiro. Nato il 23 giugno 1950 a São José do Rio Pardo, nello Stato di San Paolo, ha emesso la professione religiosa nell’Ordine dei Cistercensi nel 1969 ed è stato ordinato sacerdote il 7 dicembre 1974. Ha compiuto gli studi filosofici e teologici presso il monastero di São Bento e l’istituto salesiano Pio IX di São Paulo, conseguendo la laurea in filosofia alla facoltà Don Bosco. È stato priore e poi primo abate dell’Abbazia cistercense di São Bernardo e parroco della parrocchia di São Roque.