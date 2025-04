Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Matteo Maria Zuppi

Il cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo metropolita di Bologna dal 2015 e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana dal 2022, è una delle figure più autorevoli della Chiesa cattolica italiana. Nato a Roma l’11 ottobre 1955, è stato ordinato sacerdote il 9 maggio 1981 per la diocesi di Palestrina, dopo gli studi teologici alla Pontificia Università Lateranense e la laurea in Lettere alla Sapienza. Fin da giovanissimo ha aderito alla Comunità di Sant’Egidio, con cui ha collaborato attivamente in ambito sociale, ecumenico e diplomatico. Ha partecipato ai negoziati di pace per il Mozambico, contribuendo alla fine di una lunga guerra civile.