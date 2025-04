Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Louis Raphaël Sako

Sua Beatitudine il cardinale Louis Raphaël Sako è Patriarca di Babilonia dei Caldei e guida spirituale della Chiesa caldea nel mondo. Nato a Zākhō, in Iraq, il 4 luglio 1948, ha svolto un lungo percorso accademico e pastorale che lo ha reso una delle voci più autorevoli del cristianesimo mediorientale. Dopo gli studi primari a Mossul, ha frequentato il Seminario di St. Jean, gestito dai Padri Domenicani. Ordinato sacerdote il 1° giugno 1974, ha prestato servizio presso la Cattedrale di Mossul fino al 1979. Successivamente si è trasferito a Roma, dove ha conseguito il Dottorato in Patrologia Orientale presso il Pontificio Istituto Orientale. Ha poi ottenuto un secondo Dottorato in Storia alla Sorbona di Parigi. Tornato in Iraq, ha ricoperto il ruolo di Rettore del Seminario patriarcale di Baghdad tra il 1997 e il 2002.