Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Leonardo Ulrich Steiner

Il cardinale Leonardo Ulrich Steiner è Arcivescovo metropolita di Manaus, nel cuore dell’Amazzonia brasiliana. Nato il 6 novembre 1950 a Forquilhinha, nello Stato di Santa Catarina, ha emesso la professione religiosa nell’Ordine dei Frati Minori il 2 agosto 1976 ed è stato ordinato sacerdote il 21 gennaio 1978. Ha studiato filosofia e teologia presso i Francescani di Petrópolis, conseguendo il baccellierato anche in pedagogia. Successivamente ha ottenuto la Licenza e il Dottorato in Filosofia alla Pontificia Università Antonianum di Roma. Ha svolto incarichi di formazione come maestro dei novizi e docente universitario, diventando figura di riferimento tra i francescani.