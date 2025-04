Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Joseph William Tobin

Il cardinale Joseph William Tobin, redentorista e arcivescovo metropolita di Newark (USA), è uno dei principali esponenti dell’episcopato nordamericano. Nato il 3 maggio 1952 a Detroit, nel Michigan, primo di tredici figli, ha seguito fin da giovane il carisma della Congregazione del Santissimo Redentore (C.SS.R.), emettendo i voti perpetui nel 1976. Dopo il baccalaureato in filosofia e i master in educazione religiosa e teologia pastorale, è stato ordinato sacerdote il 1° giugno 1978. I suoi primi anni di ministero si sono svolti a Detroit, in una parrocchia multietnica dove ha lavorato soprattutto con la comunità ispanica, distinguendosi per le capacità pastorali e il servizio alla formazione.