Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: José Tolentino de Mendonça

José Tolentino de Mendonça, nato il 15 dicembre 1965 a Funchal, sull’isola portoghese di Madeira, è Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione dal 2022 e cardinale dal 2019. Teologo, poeta e saggista, è una delle voci più raffinate e dialoganti della Chiesa contemporanea, capace di coniugare fede, cultura e letteratura. Ordinato sacerdote nel 1990, ha compiuto studi biblici presso il Pontificio Istituto Biblico a Roma e ha conseguito il dottorato in teologia biblica alla Universidade Católica Portuguesa, dove è stato anche docente, vicerettore e direttore di riviste e centri culturali. Ha svolto incarichi pastorali e accademici sia in Portogallo che in Libano, Brasile e Stati Uniti. Autore di numerose opere poetiche e teologiche, è noto per il suo stile contemplativo e il profondo legame con la spiritualità evangelica.