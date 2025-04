Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Jean-Pierre Kutwa

Jean-Pierre Kutwa, nato a Blockhauss (Costa d’Avorio) nel 1945, è Arcivescovo Metropolita di Abidjan dal 2006 e cardinale dal 2014. Figura autorevole della Chiesa africana, ha dedicato il suo ministero all’evangelizzazione, alla formazione e al dialogo in un Paese segnato dalle ferite della guerra civile. Ordinato sacerdote nel 1971, si è formato nei seminari minore e maggiore del suo Paese, per poi specializzarsi in teologia biblica all’Istituto cattolico dell’Africa occidentale e conseguire il dottorato presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma. È stato parroco in diverse comunità della capitale ivoriana, professore al seminario maggiore di Anyama e guida spirituale per i giovani della Gioventù studentesca cattolica. Nel 2001 è stato nominato arcivescovo di Gagnoa da Giovanni Paolo II, per poi essere trasferito alla sede metropolitana di Abidjan nel 2006 da Papa Benedetto XVI.