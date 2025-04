Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Jean-Claude Hollerich

Jean-Claude Hollerich, nato a Differdange nel 1958, è Arcivescovo di Lussemburgo dal 2011 e una figura centrale del pontificato di Papa Francesco. Gesuita, poliglotta e con un lungo percorso formativo e missionario in Europa e in Giappone, è oggi Relatore Generale del Sinodo dei Vescovi e membro del Consiglio di Cardinali, l’organo ristretto che affianca il Pontefice nel governo della Chiesa universale. Dopo la formazione iniziale a Roma, è entrato nella Compagnia di Gesù nel 1981. Ha vissuto a lungo in Giappone, dove ha insegnato all’Università Sophia di Tokyo e ricoperto numerosi incarichi accademici e pastorali. Ordinato sacerdote nel 1990 a Bruxelles, ha proseguito la sua formazione tra Germania e Giappone, approfondendo teologia, lingue e studi europei. Nel 2011 è stato nominato da Benedetto XVI alla guida dell’arcidiocesi di Lussemburgo, dove ha promosso un ampio coinvolgimento dei laici e dei giovani, con progetti pastorali innovativi anche in contesti internazionali.