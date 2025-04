Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Tarcisio Isao Kikuchi

Tarcisio Isao Kikuchi, nato nel 1958 nella Prefettura di Iwate, è Arcivescovo Metropolita di Tokyo dal 2017. Membro della Società del Verbo Divino (Verbiti), è una figura centrale della Chiesa cattolica in Asia, con una lunga esperienza missionaria, pastorale e nel campo della cooperazione internazionale. Ha emesso i voti perpetui nella congregazione nel 1985 ed è stato ordinato sacerdote nel 1986, dopo aver completato la formazione in Giappone e in Australia, presso lo Spiritual Institute of Sacred Heart di Melbourne. Nei suoi primi anni di ministero ha lavorato come missionario in Ghana, nelle diocesi di Accra e Koforidua (1986-1992), maturando una visione ecclesiale profondamente aperta e globale.