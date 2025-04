Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Grzegorz Ryś

Grzegorz Ryś è nato il 9 febbraio 1964 a Cracovia, in Polonia. Ha compiuto gli studi teologici e storici presso la Pontificia Accademia di Teologia e il Seminario Maggiore di Cracovia, ed è stato ordinato sacerdote il 22 maggio 1988. Ha conseguito il dottorato in teologia nel 1994 con una tesi sulla pietà popolare medievale in Polonia e, nel 2000, ha ottenuto il post-dottorato con un lavoro sul pensiero di Jan Hus. Storico appassionato della spiritualità cristiana, ha diretto l’Archivio Capitolare Metropolitano di Cracovia e insegnato presso la Pontificia Università Giovanni Paolo II. Dal 2007 al 2011 è stato rettore del Seminario Maggiore dell’Arcidiocesi di Cracovia e presidente della Conferenza dei Rettori dei Seminari Teologici Polacchi.