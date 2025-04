Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Fridolin Ambongo Besungu

Prima parroco a Bobito, ha insegnato Teologia morale in diverse istituzioni congolesi, tra cui l’Università Cattolica del Congo e il Seminario maggiore interdiocesano dei Santi Pietro e Paolo a Lisala. Dal 1995 al 2005 è stato docente anche all’Istituto Saint Eugène de Mazenod di Kinshasa. In parallelo, ha guidato i Frati Cappuccini nel Paese come superiore maggiore e vice-provinciale ed è stato presidente della circoscrizione africana dell’ordine.