Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Charles Maung Bo

In un Paese segnato da conflitti etnici, instabilità politica e persecuzioni religiose, il cardinale Bo è diventato un punto di riferimento per il dialogo interreligioso e per la difesa dei diritti umani. È stato presidente della Conferenza Episcopale del Myanmar, responsabile del dialogo interreligioso e dello sviluppo umano per la Federazione delle Conferenze Episcopali dell’Asia (FABC), di cui è presidente dal 2019.