Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Antoine Kambanda

Tornato in Rwanda, ha guidato le Caritas locali e le commissioni di Giustizia e Pace, affiancando la docenza nei principali seminari del Paese. Rettore e direttore spirituale, è stato una figura centrale per la formazione del clero dopo le ferite profonde lasciate dal genocidio. Nel 2013 Papa Francesco lo ha nominato vescovo di Kibungo, e cinque anni più tardi lo ha scelto come Arcivescovo di Kigali. La sua nomina a cardinale nel 2020 – con il titolo di San Sisto – ha segnato un momento storico per la Chiesa ruandese e per l’intero continente africano. Kambanda si è sempre distinto per l’impegno nella costruzione della pace, nella promozione del perdono e nella cura della memoria collettiva, valori che incarna anche nel suo servizio episcopale quotidiano.