Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Álvaro Leonel Ramazzini Imeri

Nominato vescovo di San Marcos nel 1988 da Giovanni Paolo II, ha scelto come motto episcopale la frase “¡Ay de mí sino evangelizo!” (“Guai a me se non evangelizzo!”). Ha fondato la Pastorale della Terra per la difesa dei lavoratori rurali e la Casa del Migrante per assistere in particolare i minori non accompagnati. Ramazzini ha avuto un ruolo chiave nella Conferenza Episcopale Guatemalteca, ricoprendo numerosi incarichi, tra cui quello di presidente dal 2006 al 2008. Ha operato attivamente nel processo di pace durante la guerra civile guatemalteca, rappresentando l’episcopato nella Comisión multipartita e nella Commissione nazionale di riconciliazione, contribuendo al Dialogo nazionale. Ha guidato anche organismi regionali e internazionali come il Servicio internacional cristiano de solidaridad “Óscar Romero” e il Segretariato episcopale dell'America centrale. Nell’ambito del CELAM, ha partecipato a due conferenze generali e ha promosso il dialogo ecumenico e interreligioso.