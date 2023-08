Como, scappano dal ristorante ma il titolare li raggiunge: picchiato

Sono entrati in un ristorante di Como, hanno ordinato e mangiato i piatti che preferivano.

Ma, al momento di pagare il conto di 47 euro, una coppia di fidanzati è fuggita via. Il titolare del locale, un cinese di 47 anni, ha raggiunto i due avventori e ha chiesto loro di pagare il dovuto. Per tutta risposta lo hanno preso a calci e pugni, fino a quando non è intervenuta la polizia. I due fidanzati sono stati denunciati a piede libero.