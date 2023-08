Albania, italiani scappano dal ristorante senza pagare | Meloni all'ambasciata: "Saldate il conto di questi imbecilli"

Ora l'ambasciata d'Italia a Tirana fa sapere che da Giorgia Meloni è arrivato l'input di pagare ciò che i ragazzi non hanno pagato. "Su indicazione del presidente del Consiglio abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato", si legge in una nota rilasciata dalla sede diplomatica.

In Albania è diventato virale il video di quattro turisti italiani in fuga da un ristorante di Berat senza saldare il conto .

L'ordine di Giorgia Meloni - E' stato il premier albanese Edi Rama a raccontare, in un'intervista a La Stampa, la reazione di Giorgia Meloni di fronte alla notizia, di cui "tutti in Albania ridevano". Durante un incontro a Valona, infatti, Rama ha riferito l'episodio al presidente del Consiglio, la quale "ha fatto il muso e ha ordinato all'ambasciatore: 'Vada subito a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L'Italia non può perdere di rispetto all'estero".

Albania, boom di italiani - In quegli stessi giorni, infatti, Giorgia Meloni si trovava in vacanza proprio in Albania, diventata quest'anno meta prediletta da molti vacanzieri italiani, soprattutto grazie ai prezzi vantaggiosi e competitivi della penisola balcanica. Il video dei quattro turisti che scappano senza pagare un conto da 80 euro ha fatto prima il giro dei social, poi è stato ripreso da diversi media locali, che hanno anche intervistato il gestore del locale. "In tanti anni non mi era mai capitata una cosa simile, spero usino bene quei soldi", ha detto.

Il conto lo paga l'ambasciata - Soldi che al ristorante alla fine sono arrivati grazie all'intervento della nostra ambasciata. "Gli italiani rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano", conclude la nota diplomatica.

Ecco il video della fuga dei 4 turisti italiani dal ristorante di Berat: