Visita lampo per il premier Giorgia Meloni in Albania

Visita di poche ore in Albania per il premier Giorgia Meloni che ha lasciato la masseria dove è ospite con la famiglia a Ceglie Messapica per recarsi, con un traghetto di linea, a Valona.

Con lei figlia e compagno. Nella breve visita, il presidente del Consiglio dovrebbe incontrare in forma privata - si apprende - il primo ministro Edi Rama nella sua villa vicino a Valona. Il giorno di Ferragosto Meloni lo trascorrerà in Puglia.