Albania: "Turisti italiani come i migranti su Vlora", il post ironico del premier Edi Rama

Dall'Albania in Italia in passato, dall'Italia in Albania oggi.

Il Paese della penisola balcanica sta diventando una delle mete preferite dagli italiani durante il periodo estivo, al punto che le navi turistiche sono piene di nostri connazionali. Dettaglio che non è passato inosservato al premier albanese, Edi Rama, che ha commentato con ironia le foto delle navi piene, facendo un paragone con quelle che, in passato venivano prese d'assalto dai migranti albanesi diretti verso l'Italia. Rama, infatti, ha pubblicato sui social un meme nel quale vengono affiancate a destra un'immagine con il tutto esaurito sui traghetti con i turisti italiani in partenza per le vacanze nel suo Paese e, a sinistra, la nave Vlora con 20mila migranti albanesi verso l'Italia 30 anni fa. Commentando: "Gli albanesi vanno in Italia, 1991. Gli italiani vanno in Albania, 2023".