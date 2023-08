Albania, il presidente Edi Rama: "Quasi mezzo milione di turisti sono italiani"

Quest'anno l'Albania è una delle mete preferite dagli italiani per le vacanze estive. I paesaggi bellissimi e i prezzi molto competitivi, rispetto a tante altre località europee, hanno spinto "quasi mezzo milione di turisti italiani sulla penisola balcanica". Lo fa sapere il presidente dell'Albania Edi Rama che, in collegamento con "Morning News", spiega: "Il nostro Paese è bellissimo e ricorda molto l'Italia del passato".

Edi Rama racconta l'immenso lavoro fatto negli anni per cambiare l'immagine dell'Albania. "Non abbiamo più lo stigma del Paese da cui si fuggiva negli anni Novanta", spiega il presidente che fa sapere che l'attenzione dei turisti italiani per la penisola balcanica è iniziata qualche anno fa, ma quest'anno è cresciuta di molto. Il presidente dell'Albania non nasconde la felicità per questa nuova tendenza, ma ci tiene a precisare che il loro impegno sarà quello di non stravolgere le località balneari albanesi per trasformarle solo a uso e consumo del turismo. "Davanti ai nostri occhi abbiamo gli errori di molti Paesi come l'Italia, la Grecia, la Spagna che negli anni sono cresciuti non tenendo conto dell'equilibrio tra sviluppo e salvaguardia della natura, aprendo la strada a 'ecomostri' che mangiano il futuro".

"È come se l'Albania fosse diventata un grande resort. Ci sono turisti dappertutto che occupano non solo hotel, ma anche tantissimi appartamenti di privati", dichiara Edi Rama che fa sapere che, secondo un grande portale online di alloggi per brevi periodi, l'Albania si colloca al secondo posto in Europa come località scelta dagli italiani per le vacanze estive. "Al momento non ci sono problemi, c'è posto per tutti - considera il presidente - ma dobbiamo essere preparati perché sono sicuro che questa tendenza sarà destinata a crescere già a partire dall'anno prossimo. Qui gli italiani sono i benvenuti, abbiamo sempre considerato l'Italia un po' come casa nostra e siamo felici che gli italiani oggi possano guardare l'Albania come casa loro".