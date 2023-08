Ad agosto la spesa per mangiare fuori casa vale 9 miliardi

Come sta andando il turismo?

Quest'estate il turismo internazionale continua a crescere, grazie a un ritorno importante degli americani, mentre non si può dire lo stesso per il turismo interno. Nonostante i 28 milioni di italiani che, secondo i dati dell'Osservatorio del Turismo di Confcommercio, faranno una vacanza estiva, resta l'incertezza sull'andamento dei consumi nei due mesi già conclusi (giugno e luglio) e ad agosto. La maggior parte degli esercenti è pessimista riguardo alla stagione: a preoccuparli non è tanto l'andamento del turismo straniero, che giudicano positivamente, quanto quello degli italiani, che rappresentano la fetta più consistente della clientela turistica. Nel tracciare un primo bilancio di una stagione ancora in corso, solo il 42% degli esercenti vede una sostanziale stabilità rispetto al 2022.