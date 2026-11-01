Como, fu trovata morta nella piscina di casa: arrestato l'ex marito

Intercettato qualche giorno dopo dalle telecamere, il 76enne aveva rivelato di avere subito contattato il figlio: "Vieni subito qua che c'è tua mamma - gli aveva detto - Arrangiatevi voi". Poi aveva precisato: "Io non mi interesso niente di loro (riferendosi sia all'ex moglie sia ai tre figli, ndr). Se ero in buoni rapporti con lei? No, ripeto, sono divorziato da dieci anni". Patizia Monteleone era tornata a casa dell'ex marito e della figlia Eleonora dopo l'ictus che due anni fa l'aveva resa inabile. Eleonora si era a lungo prodigata per trovare soluzioni abitative diverse, ma senza successo, risolvendosi a ospitarla in attesa di una sistemazione alternativa.