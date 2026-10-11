Incidenti in montagna nel Comasco, morti due escursionisti

Due escursionisti sono morti, e i loro corpi sono stati recuperati, nella serata di domenica dai vigili del fuoco del comando provinciale di Como in due distinte località della provincia lariana. La prima vittima è un cercatore di funghi di 62 anni. Il suo corpo è stato ritrovato in località Malè a Cusino, sulle montagne dell'alto lago in Val Cavargna. La seconda vittima è un 58enne recuperato a Eupilio, a cavallo tra le province di Como e di Lecco. La macchina dei soccorsi era stata attivata nel tardo pomeriggio di sabato; al lavoro i vigili del fuoco di Como con i colleghi dei distaccamenti di Dongo e Menaggio per le ricerche in alto lago, quelli di Erba e Canzo per i soccorsi a Eupilio. Da Lecco e da Milano sono state attivate anche due squadre di specialisti nell'utilizzo di droni. Presenti anche soccorso alpino, carabinieri e personale del 118. Le salme di entrambi gli escursionisti sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.