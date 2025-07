Como, teneva illegalmente un'iguana di un metro e venti in salotto: 40mila euro di multa

Tutto è cominciato da una segnalazione arrivata ai militari del Nucleo carabinieri Cites di Ponte Chiasso, in provincia di Como. Le successive verifiche hanno confermato la presenza dell'animale nell'abitazione, sprovvisto però dei documenti necessari. Il tribunale lariano ha disposto la confisca dell'esemplare, un metro e venti di squame verde smeraldo e dita uncinate, e l'ha affidato al Reparto carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina, a Ravenna.



Perché è stato confiscato - Come spiegano i carabinieri, "senza certificati validi un esemplare può essere considerato di origine sospetta: prelevato in natura, importato clandestinamente o movimentato fuori dai canali autorizzati. L'onere di comprovare la liceità dell'acquisizione ricade sul detentore. Quando la prova manca, scattano sequestro, confisca e sanzioni che possono arrivare ad ammende pesanti e a responsabilità penali".