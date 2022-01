Como, bimbo di 6 anni regala il suo salvadanaio alla Croce Rossa: nominato volontario ad honorem

Il suo desiderio per Natale era che tutti i bambini, anche quelli meno fortunati di lui, potessero ricevere un dono durante le Feste. Così, il 24 dicembre, si è presentato presso il centro pacchi della Croce Rossa di Cermenate (Como) e ha consegnato il suo salvadanaio. Il protagonista di questa storia di generosità è un bambino di 6 anni, Kolton Ndoj . Per il suo gesto, il piccolo è stato nominato volontario ad honorem.

"Mi ha detto che lui voleva una cosa sola, aiutare quei bambini. Io allora ho pensato che se c'è una realtà di cui ci si può fidare è la Croce Rossa, quindi siamo andati dai volontari", ha raccontato la mamma di Kolton, Julanda, a La Provincia di Como.



Il comitato cermenatese della Croce Rossa si trovava in un centro commerciale a Vertemate (Como) con un banchetto, dove in cambio di una donazione per le famiglie in difficoltà impacchettava i regali. È lì che il giovane Kolton ha donato il suo salvadanaio ai volontari, i quali, stupiti e commossi, lo hanno invitato alla loro assemblea.

All'assemblea, il bimbo è stato insignito della qualifica di giovane volontario Cri ad honorem e ha ricevuto in regalo il modellino di un'ambulanza. "È stato un momento bellissimo e lui era davvero felice. Non si aspettava tutto questo", ha concluso la mamma.