Bimbo di 6 anni dona i suoi risparmi alla Val di Fiemme devastata dal maltempo

L'arcobaleno che passa sopra un bosco verde, il sole, che torna a splendere dopo settimane di pioggia, e un cuore rosso con la scritta "Fiemme". I vigili del fuoco volontari di Cavalese si sono visti consegnare, all’interno di una busta, questo disegno con una letterina e poche decine di euro . Il mittente: Edoardo, un bimbo di 6 anni . Il piccolo anche se è nato e cresciuto a Mantova , è affezionato al Trentino dove è solito andare in vacanza con i genitori. Per questo quando ha visto le sue amate foreste distrutte dal maltempo ha voluto fare la sua parte. E ha donato i suoi risparmi alla Val di Fiemme .

La letterina di Edo: a 6 anni dona i risparmi alla Val di Fiemme devastata dal maltempo Tgcom24 1 di 4 Tgcom24 2 di 4 Tgcom24 3 di 4 Tgcom24 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Prima di lui, già Achille, di 9 anni, aveva fatto un gesto simile donando i suoi 5 euro a un paese del Bellunese. Edoardo non ha voluto essere da meno e ha mandato ai vigili del fuoco, che ha visto lavorare sodo dopo il maltempo, i soldini che i parenti gli avevano regalato per i suoi 6 anni. "Ciao mi chiamo Edo, ho quasi 6 anni e io e il mio papà vogliamo aiutarvi" è scritto sul disegno con il pennarello blu e una grafia incerta, quella di chi ha appena iniziato la prima elementare. Ma la lettera dal papà spiega tutto: "Mio figlio guardando la Tv ha visto il gesto del piccolo Achille e ha voluto pensare a voi, alla valle che ama, come me. Il 27 novembre compirà 6 anni e avendo ricevuto qualche 'mancetta' in anticipo vuole fare un piccolo gesto per voi che fate un lavoro straordinario".



La missiva ha commosso i vigili del fuoco volontari di Cavalese. "Sono piccole cose ma che ripagano di ogni sforzo, soprattutto quando attestati di stima del genere arrivano dai bambini, con la loro spontaneità", ha detto il comandante Andrea Debertol che presto ringrazierà di persona il piccolo Edo.