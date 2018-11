Maltempo, bimbo dona 5 euro a paese del Bellunese per far rinascere nuovi boschi

"Ho nove anni, abito a Mira (Venezia) mi piace molto andare in montagna e siccome mi dispiace per quello che è accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi perché da grande mi piacerebbe entrare nel corpo forestale. Vi dono un aiuto con i miei risparmi". E' la lettera commovente, con cinque euro allegati, protocollata dal Comune di Rocca Pietore (Belluno), località ai piedi della Marmolada, epicentro del maltempo che ha colpito la montagna veneta.

A rendere nota la vicenda è stato il "Progetto Rocca Pietore" nella sua pagina Facebook che ha pubblicato la lettera del piccolo Achille.



La missiva è accompagnata da un disegno in cui Achille ha raffigurato le 'sue' montagne tutte verdi con alberi, malghe, un torrente ma anche un elicottero, in un cielo terso, che le sorvola e veglia su di loro, una sorta di moderno angelo custode.



"Caro Achille, non ti sappiamo dire quanto siamo commossi da questo tuo grande gesto! - scrive "Progetto Rocca Pietore" su Facebook -. Il tuo cuore è grandissimo! Spero ti arrivi il nostro messaggio e che tu possa metterti in contatto con noi al più presto".