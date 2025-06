Como, 75enne sta per finire l'ossigeno ma è bloccata nel traffico: 16enne l'accompagna all'ambulanza in scooter

Dopo poco, il 16enne è tornato. "Ci ha detto: 'L'ho lasciata all’ambulanza, sta bene'. Se non ci fosse stato, non so cosa sarebbe successo. Era davvero messa male. Adesso fortunatamente non è più in pericolo. Nel momento del bisogno si deve pensare velocemente. Lui non ha esitato un secondo. È stato un ragazzo sveglio, generoso. Dovremmo farne un esempio. Perché, in fondo, è così che si costruisce una comunità: uno che aiuta l'altro, senza aspettare nulla in cambio".