Coldiretti: sulle tavole degli italiani avanzi per 400 milioni di euro

Ansa

Sulle tavole degli italiani, dopo le feste di fine anno, sono rimasti avanzi per un valore di 400 milioni di euro. A stimarlo è Coldiretti, secondo cui però quasi il 90% delle famiglie rimette in tavola (o surgela per un utilizzo successivo) gli avanzi dei cenoni, mentre solo l'1% butta tutto nella spazzatura. Per il cenone di fine anno, secondo l'associazione, gli italiani hanno speso 2,6 miliardi di euro, il 52% in più rispetto allo scorso anno.