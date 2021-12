Coldiretti, per Natale gli italiani a tavola hanno speso 2,5 miliardi

Gli italiani hanno speso 2,5 miliardi di euro a tavola per la cena della vigilia e il pranzo di Natale . Il dato è in aumento del 38% rispetto all'anno precedente , segno di un parziale ritorno alla convivialità pur nei limiti anti-Covid. E' il bilancio della Coldiretti , dal quale emerge anche il raddoppio delle presenze a tavola (7 persone in media contro le 4 del 2020). In 3,5 milioni sono tornati a festeggiare in ristoranti, agriturismi e pizzerie.

La tendenza è rimanere a casa - In ogni caso, viene sottolineato da Coldiretti, la tendenza della stragrande maggioranza dei cittadini è stata comunque quella di restare a casa e cucinare, per la famiglia o per gli amici e parenti più stretti. Se nel menu della vigilia è stato servito soprattutto il pesce presente in 7 tavole su 10 (71%), a Natale prevale la carne e vincono bolliti, arrosti e fritti, dall'agnello ai tacchini, ma anche minestre, zuppe, paste ripiene, cappelletti in brodo e pizze rustiche e i dolci fatti in casa.

Non manca lo spumante - Lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per otto italiani su dieci (84%), mentre il panettone con il 77% batte di misura nelle preferenze il pandoro fermo al 69% ma entrambi consumati spesso in abbinamento a dolci locali che vengono fatti in casa in quasi la metà delle famiglie (47%).



Menu "nazionale" - La maggioranza delle tavole sono state imbandite con menu a base di prodotti o ingredienti nazionali con una spesa stimata, conclude l'organizzazione agricola, in 900 milioni di euro per pesce e le carni compresi i salumi, 510 milioni di euro per spumante, vino ed altre bevande, 260 milioni per dolci con gli immancabili panettone, pandoro e panetteria, 500 milioni per ortaggi, conserve, frutta fresca e secca, 180 per pasta e pane e 170 milioni per formaggi e uova.