Covid e feste di Natale, Broccolo: "Non vaccinati? Tre metri possono non bastare | Occhio ai giochi con le carte"

"Ci si può infettare anche a distanza di tre metri in soli cinque minuti. Ma vale solo per i non vaccinati". Così il virologo Francesco Broccolo a "Pomeriggio Cinque News" mette in guardia tutti i non vaccinati, e non solo, che durante queste feste di Natale avranno modo di entrare in contatto con amici e parenti. "Per i vaccinati la situazione cambia - continua il virologo - ma incide se è stata fatta la terza dose e quanto tempo è trascorso dall'ultima somministrazione del vaccino anti-Covid".

"Il virus si trova nella saliva quindi è altamente rischioso - sottolinea - bere dal bicchiere di un commensale, così come mangiare da un piatto altrui sebbene la trasmissione avvenga soprattutto attraverso le goccioline fonetiche, ossia quando si parla o si starnutisce". Il virologo, però, sconsiglia anche i giochi più amati durante le feste di Natale, quelli con le carte. "Ho fatto un test tempo fa con i virus influenzali ed è emerso - conclude - che chi giocava a carte si infettava facilmente".