Colata lavica sull'Etna in pieno esodo estivo: scatta l’allerta voli arancione

L'Etna è tornato a dare spettacolo e attenzione in una delle giornate di maggiore traffico turistico dell'estate. Questa mattina, a quota 3000 metri, si è aperta una nuova bocca effusiva sul versante meridionale della Bocca Nuova, generando una colata lavica diretta verso sud. L'evento, rilevato e documentato dall'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), non ha provocato variazioni sismiche significative né emissioni di cenere. Nonostante ciò, l'aeroporto di Catania resta sotto allerta voli arancione per precauzione, mentre il flusso di viaggiatori continua a essere intenso in questo weekend di grande esodo estivo.