Nuovo Codice della strada: punibile chi assume droga solo con effetti sulla guida

Arrivano nuove linee guida per l'accertamento dello stato di alterazione al volante. Affinché una persona sia punibile per guida sotto l'effetto di droghe occorre "una correlazione temporale tra l'assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull'abilità alla guida". In pratica può essere punito solo il conducente che abbia assunto droga da poco tempo. È quanto chiarisce una circolare dei ministeri dell'Interno e della Salute, inviata a prefetti e questori in seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice della strada che aveva introdotto una stretta in materia. Recentemente la parte normativa che punisce l'uso di droghe anche quando non creano alterazione psicofisica era finita sotto la lente della Corte costituzionale.