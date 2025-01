Nuovo codice di condotta per bar e locali, un imprenditore: "Ci penalizza e richiede sforzo economico"

Il governo aumenta le misure per la sicurezza all'interno dei bar, dei locali e delle discoteche. Con il decreto del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, infatti, i locali dovranno nominare un "responsabile della sicurezza" che servirà come punto di contatto con le forze dell'ordine. I gestori, inoltre, dovranno installare, a carico loro, sistemi di videosorveglianza, garantire un'adeguata illuminazione e definire le regole di comportamento che dovranno essere rispettate all'interno e nelle immediate vicinanze del locale. Infine, sarà necessario affiggere in modo ben visibile "un codice di condotta" che i clienti dovranno rispettare. Anche se il Viminale ha specificato che queste misure sono facoltative e non obbligatorie, non tutti sono d'accordo con questo atto normativo. "Mattino Cinque News" a Milano ha raccolto l'opinione di un imprenditore contrario a questo decreto.