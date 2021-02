Clochard morto per il freddo a Milano: sui suoi conti oltre centomila euro e una pensione dalla Germania

ansa

Morto per il freddo. Lo hanno ritrovato senza vita sotto un cumulo di teli e cartoni che, forse, aveva imparato a chiamare casa. Il suo riparo per la notte Umberto Quintino Diaco, 75 anni, se l'era creato nell'ex rampa di carico per le

automobili alla stazione di Porta Garibaldi a Milano. Eppure della strada avrebbe potuto fare a meno: sui suoi conti bancari aveva più di centomila euro, 19 mila euro di titoli azionari e una pensione, da Monaco in Germania, di 750 euro al mese.