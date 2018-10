Claviere, ecco come la gendarmerie scarica migranti in Italia

Un’automobile della gendarmerie francese, tre migranti e il suolo italiano. Sono i dettagli principali del video diffuso dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che mostra lo sconfinamento delle forze dell’ordine transalpine al confine tra Francia e Italia, esattamente a Claviere (Torino).



Qui in molti provano a raggiungere la Francia, ma in tutta risposta vengono riportati in Italia come racconta un abitante del posto: “Fanno così tutti i giorni, arrivano in macchina, superano la frontiera di dieci metri, inversione e tornano indietro”. La Francia si difende, ma Salvini attacca: “Non c’è nessun accordo che consenta questo tipo di operazioni”. Da qui l’iniziativa del Viminale di mandare nuove pattuglie a Claviere per controllare il confine.