Claudio Scazzi: "Misseri? Non ho rancore, ma mia sorella Sarah poteva essere salvata"

Claudio Scazzi, il fratello maggiore di Sarah, la 15enne uccisa e gettata in un pozzo nell'agosto del 2010 ad Avetrana, commenta la notizia della zio Michele Misseri che uscirà in anticipo dal carcere, a fine febbraio.

Misseri è accusato di aver soppresso il cadavere della giovane. "Non nutro rancore ma non potrò mai perdonarlo perché se avesse chiamato i soccorsi quando ha trovato mia sorella forse non sarebbe volata in cielo", spiega. Lo zio si è sempre accusato dell'omicidio. "È smentito dalle sentenze".