Civitavecchia (Roma), uccide la ex nonostante il braccialetto elettronico

Aveva il braccialetto elettronico, ma è riuscito comunque ad aggredire e soffocare la ex compagna. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Civitavecchia dove, in un edificio del parcheggio della stazione ferroviaria, una donna di 56 anni è stata trovata senza vita intorno alle 2 di notte. In seguito alle indagini, la polizia ha indicato come principale sospetto l'ex della donna, già indagato in passato per stalking verso di lei e quindi sottoposto alla misura del braccialetto elettronico e al divieto di avvicinamento. L'autopsia sul cadavere ha evidenziato lesioni riconducibili a un'aggressione.