Civitanova Marche, uccise ambulante a colpi di stampella e a mani nude: condannato a 24 anni

L'accusa

Per Ferlazzo, il pm Claudio Rastrelli aveva chiesto l'ergastolo. "Ha usato un'aggressione brutale che si usa per uccidere un animale", questo uno dei passaggi più forti pronunciati dal pubblico ministero nel ricostruire la condotta dell'imputato nei confronti di Alika durante la requisitoria. Il pm aveva anche più volte evidenziato la capacità di intendere e di volere di Ferlazzo, così da non poter concedere le attenuanti generiche per il suo "disturbo borderline della personalità".